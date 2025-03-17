У Миколаєві підозрюють помічника юриста в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон

У Миколаєві підозрюють помічника юриста у незаконному переправлення чоловіків за кордон. Фото: СБУ

Помічника юриста з Миколаєва підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За даними слідства, він обіцяв чоловікам оформити документи з діагнозом невиліковної хвороби.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Як зазначили у Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області, 22-річний помічник юриста запропонував знайомому, який є військовозобов’язаним, виготовляти медичні довідки про наявність тяжких хвороб, які дають підстави для виїзду за кордон. Чоловік оцінив такі послуги від 3 тисяч до 6 тисяч доларів.

«Спочатку «клієнту» потрібно було надати свої підтверджуючі дані та частину коштів для оформлення документів. Після чого ще частину коштів вже за результат», — йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання частини неправомірної вигоди в сумі 1 000 доларів, повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Також під час обшуків за місцями роботи та проживання підозрюваного вилучили документацію, мобільний телефон та ноутбук із доказами незаконної діяльності.

Жителю Миколаєва повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненої з корисливих мотивів за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дев'яти років ув'язнення. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, правоохоронця з Одеської області підозрюють у намаганні створити нелегальний маршрут для переправлення військовозобов'язаних чоловіків до Молдови.