В Одесі направили ₴50 млн на ліквідацію наслідків російських обстрілів

Пошкоджений обстрілами будинок в Одесі. Фото: Одеська ОВА

Депутати Одеської міської ради ухвалили рішення про виділення додаткових 50 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків російських ударів по житлових будинках. Серед об'єктів — будинок пошкоджений 1 травня.

Відповідне рішення ухвалили депутати Одеської міської ради на сесії у вівторок, 13 травня, повідомляють «МикВісті».

Депутати внесли зміни до програми «Незламна Одеса» на 2024-2026 роки. Згідно з затвердженим проєктом, 10 мільйонів гривень передбачені для проведення експертиз пошкоджених споруд, а 40 мільйонів гривень спрямують на першочергові протиаварійні заходи.

Відповідальність за розподіл коштів покладено на департамент благоустрою. До переліку об'єктів входять 38 адрес, за якими чиновники визначатимуть необхідний обсяг фінансування для кожного будинку.

Як повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, одним із об'єктів, що гарантовано отримає фінансування, стане 16-поверховий житловий будинок на проспекті Ярослава Мудрого, 2 (Академіка Глушка), який зазнав значних пошкоджень унаслідок атаки дрона-камікадзе в ніч на 1 травня. За його словами, наразі мешканцям запропонували відселитись в орендоване житло, яке оплатить міська рада.

«Ситуація складна. Тому що перший під’їзд, куди влучила ракета — це 15, 16 поверхи. Вони зруйновані, але сама конструкція будівлі дуже складна, є загроза, що вона може обвалитись», — зазначив Геннадій Труханов.

За словами мера, наразі необхідно там провести протиаварійні роботи. Для цього замовили 250-тонний кран, що дозволить провести демонтаж пошкоджених конструкцій. У четвер очікується його прибуття, а з п’ятниці планується початок робіт. Якщо роботи йтимуть за встановленим графіком, протягом трьох тижнів заплановано завершити демонтаж необхідних елементів, після чого мешканці зможуть повернутися до своїх осель.

Нагадаємо, що уночі 1 травня Одесу атакували російські безпілотники. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще пʼятеро отримали поранення. У Київському районі міста сильно постраждав 16-поверховий будинок. Верхні поверхи отримали серйозні пошкодження, і тепер є ризик, що будинок може завалитися.

Крім того, повідомлялося, що місто планує збільшити фінансування на ліквідацію наслідків обстрілів — пропонують додати 10 мільйонів гривень у програму «Незламна Одеса».

Також нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу Хаджибейського району Одеси 1 травня збитки навколишньому середовищу склали понад 700 тисяч гривень.