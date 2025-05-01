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Після російського удару в Одесі може обвалитися багатоповерхівка: людей евакуюють

Наслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: Одеська міськрадаНаслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: Одеська міськрада

У Київському районі Одеси сильно постраждав 16-поверховий будинок. Через російський удар дрона верхні поверхи отримали серйозні пошкодження, і тепер є ризик, що будинок може завалитися.

Як повідомляє Одеська міськрада, рятувальники евакуюють мешканців, щоб не наражати їх на небезпеку.

Біля будинку працює оперативний штаб, який допомагає з тимчасовим розміщенням людей. Аварійні конструкції прибирають, готуються встановити спеціальні підпори, щоб укріпити будівлю.

Місце навколо будинку огородили, а місцевих мешканців просять не підходити близько.

За даними міської влади, пошкоджено 56 квартир, а також майже 700 вікон. У Хаджибейському районі дрони пошкодили десяток приватних будинків, один зруйновано повністю. У триповерховому будинку загинуло літнє подружжя.

На цей момент четверо постраждалих перебувають у лікарнях, ще 11 отримують медичну допомогу вдома.

Наслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: Одеська міськрадаНаслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: Одеська міськрада
Наслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: Одеська міськрадаНаслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: Одеська міськрада
Наслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: Одеська міськрадаНаслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: Одеська міськрада
Наслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: Одеська міськрадаНаслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: Одеська міськрада
Наслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: Одеська міськрадаНаслідки атаки безпілотників на Одесу, фото: Одеська міськрада

Нагадаємо, що 30 квітня російські війська також обстрілювали Миколаївщину. Пошкоджені приватний та багатоповерховий будинок. Також у Мішково-Погорілівській громаді, внаслідок обстрілу, були пошкоджені склади.

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