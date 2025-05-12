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Обстріл Одеси 1 травня завдав збитків на понад ₴700 тисяч

Наслідки атаки безпілотників на Одесу 1 травня, фото: ДСНСНаслідки атаки безпілотників на Одесу 1 травня, фото: ДСНС

Внаслідок російського обстрілу Хаджибейського району Одеси 1 травня збитки навколишньому середовищу склали понад 700 тисяч гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що через обстріл сталось загоряння виробничих і складських приміщень, промислового підприємства та житлового будинку.

Пожежі призвели до викиду майже 240 тонн діоксиду вуглецю в атмосферу. Загальна площа пожеж склала близько 3000 метрів квадратних.

Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Довідково: Діоксид вуглецю (CO2 — вуглекислий газ) — це безбарвний газ, який не має запаху при малих концентраціях.

Нагадаємо, що в Одесі планують збільшити фінансування на ліквідацію наслідків обстрілів — пропонують додати 10 мільйонів гривень у програму «Незламна Одеса».

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