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Миколаївщина набрала лише 23 бали зі 100 у рейтингу цифровізації

За результатами національного моніторингу цифрової трансформації регіонів, Миколаївщина набрала лише 23 зі 100 можливих балів. Область відстає від середнього показника по Україні, якій наразі становить 30.

Про це свідчать дані Мінцифри, пишуть «МикВісті»

З квітня в Україні триває публічне вимірювання рівня цифрового розвитку регіонів та громад. На карті, що оновлюється в реальному часі, Миколаївщина демонструє один із найнижчих результатів, тоді як лідирують Дніпропетровська, Львівська й Тернопільська області — понад 40 балів.

Показник цифрової трансформації регіонів України. Скришот з сайту МінцифриПоказник цифрової трансформації регіонів України. Скришот з сайту Мінцифри

На Миколаївщині досі не розгорнута цифрова інфраструктура у сферах транспорту, охорони довкілля та туризму. Так, на обласних ресурсах немає ані електронної мапи туристичних маршрутів, ані базової туристичної інформації.

У сфері ІТ-інфраструктури ситуація теж критична. Попри те, що всі службовці ОВА забезпечені комп’ютерами, лише 12% із них мають ліцензійне антивірусне, а в районах — цей показник тільки 8. Ліцензійна операційна система (наприклад, Windows) встановлена на третині обласних пристроїв і лише на 3% районних.

Показники цифрової трансформації Миколаївщини. Скришот з сайту МінцифриПоказники цифрової трансформації Миколаївщини. Скришот з сайту Мінцифри

У розділі «Відкриті дані» фактично відсутня активність: інформаційний аудит не проводився, а більшість обов’язкових наборів даних так і не оприлюднені на державному порталі.

Також область відстає у розвитку цифрової грамотності. Лише 0,27% медичних працівників пройшли на платформі «Дія.Освіта» навчальний курс «Цифрограм для медиків».

Крім того, серед закладів загальної середньої освіти, що фінансуються з обласного бюджету, не зазначені призери всеукраїнських олімпіад з інформатики чи математики, а також вступники, які б склали НМТ з математики понад 180 балів.

Показники у сфері ІТ-бізнесу свідчать про відсутність інфраструктурної підтримки: внесок ІТ-підприємств у надходження з ПДФО до обласного бюджету становить лише 0,44%, а жоден об’єкт комунальної нерухомості не передали в оренду для розвитку цієї галузі.

Показники цифрової трансформації Миколаївщини. Скришот з сайту МінцифриПоказники цифрової трансформації Миколаївщини. Скриншот з сайту Мінцифри

Натомість деякі покращення зафіксовані в розділі «Надійні та ефективні стійкі цифрові інфраструктури». Близько 31% обласних об’єктів соціальної інфраструктури підключені до оптоволоконного інтернету, понад 66% оснащені Wi-Fi у громадських місцях, а відкритий інтернет мають 57% найпростіших укриттів у закладах області.

Участь у цьому моніторингу взяли 24 області та 939 громад, а в системі вже зареєструвалися понад 1,2 тисячі користувачів. Мета ініціативи — відстежити реальний стан цифрової трансформації та виявити пріоритети для розвитку цифрових сервісів у регіонах України.

Раніше повідомлялось, що голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма з'явиться новий заступник із цифровізації.

Нагадаємо, що проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

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