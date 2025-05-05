У Кіма зʼявиться новий заступник з цифровізації, посада пустувала три роки

Заступник з цифровізації Вʼячеслав Базаренко. Фото: Facebook

У голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма з'явиться новий заступник із цифровізації.

На цю посаду претендує позаштатний радник голови ОВА В'ячеслав Базаренко, пишуть «МикВісті».

Ще у лютому В‘ячеслав Базаренко подав декларацію кандидата на посаду заступника начальника Миколаївської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як відомо, раніше заступником голови Миколаївської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації був Роман Пашнев, якого звільнили на початку війни.

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Постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук 2 травня у своєму Телеграм-каналі повідомив про те, що Уряд погодив призначення В‘ячеслава Базаренка на посаду заступника голови Миколаївської ОВА.

У той же день у Миколаєві відбувся брифінг управління цифрової трансформації Миколаївської ОВА, у якому також взяв участь В‘ячеслав Базаренко. Учасники розказали про цифрові плани для області.

• створення управління цифрового розвитку;

• залучення громад до «Дія.Цифрова громада»;

• формування спільноти цифрових лідерів;

• запуск аналітичного порталу Миколаївщини;

• впорядкування адресного реєстру через систему ЄДРА.

Згідно з декларацією, В’ячеслав Базаренко та його родина мають 98 тисяч доларів готівкою, два автомобілі, кілька об’єктів нерухомості та річний дохід у мільйони гривень. У власності В’ячеслава Базаренка — Mazda 5, а його дружина, Мар’яна Карташова, володіє Audi A4. Подружжя спільно має кімнату площею 23,1 метрів квадратних у Миколаєві. Окрім цього, у Мар’яни Карташової є частка (33%) у квартирі, яку вона ділить з двома родичами. Також на неї оформлена земельна ділянка площею 462 метрів квадратних, набута у червні 2023 року.

У 2024 році В'ячеслав Базаренко отримав 1,3 мільйона гривень доходу як підприємець та 23 тисячі гривень пенсії. Його дружина задекларувала 737 тисячі гривень від підприємницької діяльності, 380 тисяч гривень зарплати в компанії «Юнікіт Груп» та 45 тисяч гривень у вигляді бонусів і кешбеку. Обоє також отримали соціальні виплати як ВПО.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич планує створити посаду віцемера з питань цифровізації.