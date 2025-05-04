В миколаївських громадах ввели посаду «цифрових лідерів»: які їх обовʼязки?
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- Аліна Квітко
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8:10, 04 травня, 2025
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У територіальних громадах Миколаївської області запровадили нову посаду — цифрового лідера.
Про це під час брифінгу 2 травня повідомив начальник Управління цифрової трансформації Миколаївської ОВА Дмитро Гавриляк, пишуть «МикВісті».
За його словами, рішення ухвалили в грудні минулого року на регіональному конгресі. З того часу в громадах вже призначили 52 цифрових лідерів, з яких 22 активно співпрацюють з управлінням.
— Це офіційна посада, яка може бути окремою або додатковою функцією, наприклад, для заступника голови громади. Цифровий лідер відповідає за всі процеси цифрової трансформації, зокрема — за кібербезпеку, впровадження інновацій у школах, підтримку «Дія-індексу» громади, — пояснив Дмитро Гавриляк.
За його словами, громади, які активно співпрацюють, уже демонструють відчутний прогрес. Решта — або мають нульовий індекс цифровізації, або взагалі відсутні на платформі «Дія.Цифрова громада».
В ОВА вже створили ком’юніті цифрових лідерів і щотижня проводять з ними онлайн-наради. Також запущено пілотний проєкт кіберлабораторії на базі інституту кораблебудування — там навчаються студенти, держслужбовці й цифрові лідери. У лабораторії можна працювати з сучасною технікою: серверами, роутерами, мікротіками.
— Важливо розуміти, що на цифрових лідерів покладається велика кількість завдань, і ми намагаємося їм допомагати. Інколи це навчання, інколи — конкретні вказівки щодо правильного виконання певних процесів. В цілому цифрові лідери, це, до речі, для всіх громад, голів територіальних громад, це дуже-дуже важливі люди. На них буде триматися розвиток вашої територіальної громади. Їх потрібно любити, поважати і допомагати, – зазначив Дмитро Гавриляк.
Крім навчання, громади отримують консультації, підтримку та можливість брати участь у національних форумах.
Нагадаємо, що проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.
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