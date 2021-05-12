В Одессе установят памятник великой поэтессе и писательнице Лесе Украинке.

Об этом стало известно сегодня, 12 мая, на заседании историко-топонимической комиссии при исполнительном комитете Одесского горсовета, передает «Думская».

Члены комиссии решали, в каком месте будет стоять монумент: Леся Украинка жила в Одессе в разное время по разным адресам — на Жуковского, 27, в двух домах на Гулевой улице (ныне Льва Толстого) и на Надеждинской (теперь Гоголя) в доме Вальтуха №6. Писательница много гуляла у моря, в районе Ланжерона, и описывала Александровский парк, который сейчас носит имя Тараса Шевченко.

— На Жуковского есть мемориальная доска Лесе Украинке, и сам памятник туда не поместится. Одни члены топонимической комиссии настаивали на установке изваяния на Александровском проспекте, а другие — в парке Шевченко. В итоге комиссия решила, что локацию определят на сессии горсовета, но сначала будет проведен конкурс на лучшую скульптурную композицию, — пишет издание.

Напомним, в Николаеве изготовили памятник Николаю Аркасу, который установят в этом году.