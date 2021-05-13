В Музее судостроения и флота для посетителей заработала тематическая экспозиция с объектами реконструкции.

Об этом рассказали в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Организовали выставку Николаевский областной краеведческий музей, Музей судостроительства и флота, а также Ассоциация реконструкторов Николаевщины. Главная идея — раскрыть понятие исторической реконструкции для николаевцев.

В экспозиции представлены образцы рыцарских доспехов и оружия средневековой Европы и древнего Рима. Вес одного костюма может составлять 35 килограммов.

Также на выставке представили авторские тематические фотографии фотохудожницы из Николаева Ольги Волковой, которая не единожды сотрудничала с местными реконструкторами и создала с ними ряд творческих проектов.

Первыми экспонаты выставки увидели ученики Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса, экспозиция будет открыта для всех желающих еще две недели.

Напомним, в День матери в Николаеве открылась выставка фотографий с мамами, которые воспитывают детей с инвалидностью.