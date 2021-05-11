В День матери в Николаеве открылась выставка фотографий с мамами, которые воспитывают детей с инвалидностью.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Для каждой женщины устраивали индивидуальную фотосессию, подобрав наряд, прическу и сделав макияж. Из огромного количества фото отобрали лучшие.

Для благотворительного фонда «Доброта и доверие» устраивать подобные акции ко Дню матери уже стало традицией. На выставке были представлены 25 фотографий, сделанных на протяжении 2019-2020 годов.

— Мы подбирали макияж, прически, наряды, локации, преображая их, показывая, насколько они могут быть красивы и каждая по-разному своеобразно. Кто-то в пышных платьях, коронах, кто-то в боди, кто-то на фоне природы. Тут даже не было ограничений по возрасту — были как и молодые девочки, так и те, кому за 50. Они все особенные мамы и все по-своему хороши, — рассказала директор фонда Валентина Ткаченко.

К проекту присоединились 10 фотографов, каждый делал фото в своем стиле, поэтому снимки получились настолько разнообразными. Выставка продлится до 19 мая в муниципальном выставочном зале. Вход свободный.

Дальше фото передадут в реабилитационные центры и школы, где учатся дети мам.

Ранее в Николаеве заработал новый социальный проект «Особенные и счастливые» — раз в месяц мамам детей с инвалидностью будут предоставлять бесплатные парикмахерские услуги.