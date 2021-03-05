В Николаеве заработал новый социальный проект «Особенные и счастливые» — раз в месяц мамам детей с инвалидностью будут предоставлять бесплатные парикмахерские услуги.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Как сообщалось, раньше благотворительный фонд «Доброта и доверие» запустил подобный проект для особенных детей. Желающих оказалось много, поэтому теперь решили помочь мамам. Для них будут работать две парикмахерские в разных частях города. На первый день записалось около 17 женщин.

— Времени на себя у них не хватает. Финансы распределены — на первом месте всегда ребенок. Но, скажем, я их учу немножко плохому — учу заботиться о себе и уделять себе время. Если у них нет возможности финансировать, то, создавая такие проекты, мы даем им возможность себя преобразить, увидеть с другой стороны, почувствовать счастливой, — отмечает руководитель фонда Валентина Ткаченко.

Напомним, что десять украинских парикмахерских присоединились к программе Autism Friendly Space и прошли бесплатные тренинги, чтобы стричь людей с расстройствами аутистического спектра. В частности, подобную услугу будут предоставлять во Львове, Киеве, Харькове, Запорожье и Житомире.

Ранее в Николаеве открылась гончарная мастерскаядля людей с инвалидностью. Также сообщалось, что дети с инвалидностью из Николаева снялись в дизайнерской одежде для проекта «Fashion party».