На прошлых выходных в Николаеве открыли мастерскую гончарного ремесла для молодых людей с инвалидностью.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Две общественные организации открыли в Николаеве гончарную мастерскую. Там будут проводить мастер-классы для людей с инвалидностью. Проект зародился в сотрудничестве благотворительного фонда «Доброта и доверие» и общественной организации «Намисто друзів». Он направлен на людей в возрасте от 18 до 25 лет.
Преимущественно, они имеют синдром Дауна, аутизм или задержку умственного развития. Пока что будет работать две группы по 5 человек, урок длится около часа.
— Это будет разработка мелкой моторики. Это будут какие-то дизайнерские творения в дальнейшем. Но, в первую очередь, это будет общение, потому что детей старше 14 реабилитационные центры уже не берут, и они вынуждены находиться дома, — рассказала глава БФ «Доброта и доверие» Валентина Ткаченко.
Всё оборудование, глина, гончарные круги и печи были закуплены за грантовые деньги. За 3 года здесь планируют научить гончарному ремеслу два десятка людей с инвалидностью.
— Мы планируем реализовывать эти изделия на благотворительных выставках для нашего дальнейшего развития. Также мы планируем выйти на самоокупаемость — проводить платные мастер-классы для всех желающих, индивидуальные и групповые, для того, чтобы наши ребята бесплатно занимались гончарством, — рассказала глава ОО «Намисто друзів» Наталья Григорян.
Мастер-классы проводит керамист с 20-летним опытом стажем Оксана Томчук. По ее словам, работа с людьми с инвалидностью имеет свои нюансы.
— Им надо больше времени, чем обычным людям, чтобы научиться, но есть значительные успехи. Я очень довольна ими, и они действительно идут в будущее, подают надежды, — рассказала художница.
Ранее сообщалось, что дети с инвалидностью из Николаева снялись в дизайнерской одежде для проекта «Fashion party».
Напомним, летом прошла выставка «Свет в тебе». Она стала завершающим этапом проекта «Солнечные дети» благотворительного фонда «Доброта и доверие».
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На прошлых выходных в Николаеве открыли мастерскую гончарного ремесла для молодых людей с инвалидностью.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Две общественные организации открыли в Николаеве гончарную мастерскую. Там будут проводить мастер-классы для людей с инвалидностью. Проект зародился в сотрудничестве благотворительного фонда «Доброта и доверие» и общественной организации «Намисто друзів». Он направлен на людей в возрасте от 18 до 25 лет.
Преимущественно, они имеют синдром Дауна, аутизм или задержку умственного развития. Пока что будет работать две группы по 5 человек, урок длится около часа.
— Это будет разработка мелкой моторики. Это будут какие-то дизайнерские творения в дальнейшем. Но, в первую очередь, это будет общение, потому что детей старше 14 реабилитационные центры уже не берут, и они вынуждены находиться дома, — рассказала глава БФ «Доброта и доверие» Валентина Ткаченко.
Всё оборудование, глина, гончарные круги и печи были закуплены за грантовые деньги. За 3 года здесь планируют научить гончарному ремеслу два десятка людей с инвалидностью.
— Мы планируем реализовывать эти изделия на благотворительных выставках для нашего дальнейшего развития. Также мы планируем выйти на самоокупаемость — проводить платные мастер-классы для всех желающих, индивидуальные и групповые, для того, чтобы наши ребята бесплатно занимались гончарством, — рассказала глава ОО «Намисто друзів» Наталья Григорян.
Мастер-классы проводит керамист с 20-летним опытом стажем Оксана Томчук. По ее словам, работа с людьми с инвалидностью имеет свои нюансы.
— Им надо больше времени, чем обычным людям, чтобы научиться, но есть значительные успехи. Я очень довольна ими, и они действительно идут в будущее, подают надежды, — рассказала художница.
Ранее сообщалось, что дети с инвалидностью из Николаева снялись в дизайнерской одежде для проекта «Fashion party».
Напомним, летом прошла выставка «Свет в тебе». Она стала завершающим этапом проекта «Солнечные дети» благотворительного фонда «Доброта и доверие».