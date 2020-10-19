На прошлых выходных в Николаеве открыли мастерскую гончарного ремесла для молодых людей с инвалидностью.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Две общественные организации открыли в Николаеве гончарную мастерскую. Там будут проводить мастер-классы для людей с инвалидностью. Проект зародился в сотрудничестве благотворительного фонда «Доброта и доверие» и общественной организации «Намисто друзів». Он направлен на людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Преимущественно, они имеют синдром Дауна, аутизм или задержку умственного развития. Пока что будет работать две группы по 5 человек, урок длится около часа.

— Это будет разработка мелкой моторики. Это будут какие-то дизайнерские творения в дальнейшем. Но, в первую очередь, это будет общение, потому что детей старше 14 реабилитационные центры уже не берут, и они вынуждены находиться дома, — рассказала глава БФ «Доброта и доверие» Валентина Ткаченко.

Всё оборудование, глина, гончарные круги и печи были закуплены за грантовые деньги. За 3 года здесь планируют научить гончарному ремеслу два десятка людей с инвалидностью.

— Мы планируем реализовывать эти изделия на благотворительных выставках для нашего дальнейшего развития. Также мы планируем выйти на самоокупаемость — проводить платные мастер-классы для всех желающих, индивидуальные и групповые, для того, чтобы наши ребята бесплатно занимались гончарством, — рассказала глава ОО «Намисто друзів» Наталья Григорян.

Мастер-классы проводит керамист с 20-летним опытом стажем Оксана Томчук. По ее словам, работа с людьми с инвалидностью имеет свои нюансы.

— Им надо больше времени, чем обычным людям, чтобы научиться, но есть значительные успехи. Я очень довольна ими, и они действительно идут в будущее, подают надежды, — рассказала художница.

Ранее сообщалось, что дети с инвалидностью из Николаева снялись в дизайнерской одежде для проекта «Fashion party».