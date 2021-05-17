Вся семья Бронте скончалась в раннем возрасте. Официально все они страдали туберкулезом или его осложнениями, а по романтической легенде умерли от горя друг о друге. Однако исследователи выяснили, что они всю жизнь пили воду, отравленную местным кладбищем.

О небольшим историческом расследовании пишет LitHub.

Расследование Бенджамина Хершеля Бэббиджа 1850 года, начатое Патриком Бронте, отцом писательниц и приходским священником, вскоре после смерти Эмили ( скончалась в 1848; ей было 30), Бранвелла (скончался в 1848; ему 31) и Анны ( скончалась в 1849; ей было 29 лет) — показало, что в небольшом городке Хауорт, где жили Бронте, уровень смертности был намного выше, чем в других близлежащих городах аналогичного размера. 41,6% жителей Хауорта умерли в возрасте до 6 лет; средний возраст смерти составил 25 лет (самая известная из сестер Шарлотта умрет в 1855 году в возрасте 38 лет — от туберкулеза , который в те времена был неизлечимым недугом)

Бенджамин Бэббидж, стремясь разобраться в этой статистике, обнаружил, среди прочего, что для населения не хватало туалетов, а те, которые у них были, были грязными, не осушенными должным образом.

— Две уборные, которыми пользуются дюжина семей каждая, находятся на общественной улице, не только в пределах видимости домов, но и на виду у прохожих, — писал он.

Помои из уборных иногда выливались на улицу, водопроводный кран находился неподалеку от входной двери.

Затем было кладбище, которое находилось на холме, прямо перед домом, где жили Бронте. Исследователь обнаружил его переполненным, захоронения были настолько плохо сделаны, что разлагающийся материал из могил отфильтровался. в городское водоснабжение. Длительное воздействие вредных бактерий сделало сестер Бронте слабее, а их жизнь короче.

Напомним, по словам владельцев озелененной территории, скоро отдыхающие смогут останавливаться в Годмершем-парке, одном из излюбленных мест для классика британского литературы Джейн Остин.