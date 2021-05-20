Дункан Лоуренс из Нидерландов, который одержал победу на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году, не будет выступать на сцене мероприятия в текущем году.

Как сообщают организаторы мероприятия, у исполнителя обнаружили коронавирус.

— Выступление Лоуренса было запланировано на субботу во время финала, однако он сдал положительный тест на коронавирус, — отмечается в сообщении.

Также известно, что заболевание Дункан Лоуренс переносит в легкой форме. Но из-за карантинных ограничений — семидневного периода самоизоляции ему запрещено посещать общественные мероприятия и выступать на сцене Алохой в Роттердаме.

Тем временем, вещатель анонсировал другое появление певца перед исполнителями. Скорее всего, его покажут онлайн или в записи.

Напомним, украинская группа Go_A по итогам выступления в полуфинале «Евровидения 2021» прошла в финал песенного конкурса.