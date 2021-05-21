Определились все участники финала песенного конкурса «Евровидение-2021», который проходит в нидерландском Роттердаме.

Во втором полуфинале приняли участие представители 17 стран.

По итогам голосования, в финал вышли десять исполнителей, представляющих Исландию, Албанию, Грецию, Швейцарию, Финляндию, Молдову, Сербию, Болгарию, Сан-Марино и Португалию.

Как известно, в финал шоу автоматически проходят пять стран-учредительниц конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. А также принимающие государство — Нидерланды.

Финал конкурса состоится 22 мая на Ahoy Arena в Роттердаме.

.Напомним, по итогам первого полуфинала украинская группа Go_A также прошли в финал.