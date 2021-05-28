Солистка группы-участницы «Евровидения-2021» «Go_A», Екатерина Павленко, получила премию «Женщина III тысячелетия». Награду певице вручил вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Об этом он сообщил в Facebook.
— Имел честь вручить солистке группы Go_A Екатерине Павленко специальную награду всеукраинской премии Женщина III тысячелетия. Екатерина недавно потрясла всю Украину. И это настолько было сделано по-украински. Она выполнила важную и исконную миссию в наших сердцах — заставила объединиться, — подчеркнул Руслан Стефанчук.
Также он отметил, что Go_A достойно представили Украину на Евровидении.
— Поблагодарил Екатерину от каждого украинца за то, что она есть. За то, что достойно представила Украину, за патриотизм и популяризацию украинской культуры в мире, за утверждение национальной идентичности, – написал Руслан Стефанчук.
Всеукраинская премия «Женщина III тысячелетия» — награда, которая с 2006 года вручается женщинам за вклад в определенную сферу деятельности.
Напомним, украинская группа «Go_A» стала второй по зрительскому голосованию на «Евровидении-2021».
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Солистка группы-участницы «Евровидения-2021» «Go_A», Екатерина Павленко, получила премию «Женщина III тысячелетия». Награду певице вручил вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Об этом он сообщил в Facebook.
— Имел честь вручить солистке группы Go_A Екатерине Павленко специальную награду всеукраинской премии Женщина III тысячелетия. Екатерина недавно потрясла всю Украину. И это настолько было сделано по-украински. Она выполнила важную и исконную миссию в наших сердцах — заставила объединиться, — подчеркнул Руслан Стефанчук.
Также он отметил, что Go_A достойно представили Украину на Евровидении.
— Поблагодарил Екатерину от каждого украинца за то, что она есть. За то, что достойно представила Украину, за патриотизм и популяризацию украинской культуры в мире, за утверждение национальной идентичности, – написал Руслан Стефанчук.
Всеукраинская премия «Женщина III тысячелетия» — награда, которая с 2006 года вручается женщинам за вклад в определенную сферу деятельности.
Напомним, украинская группа «Go_A» стала второй по зрительскому голосованию на «Евровидении-2021».