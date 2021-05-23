Выступление группы Go_A, которая представляла Украину на 65-м песенном конкурсе Евровидение-2021 в нидерландском Роттердаме, был одним из лучших, которые полюбили зрители. Ведь по итогам именно их голосования украинцы стали вторыми.
Maneskin (Италия)
Maneskin (Италия) – 318 баллов;
Go_A (Украина) – 267 баллов;
Барбара Прави (Франция) – 251 балл.
На этот раз победитель – Италия, которую представлял Maneskin, набрав 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей). На втором месте с 499 баллами (248 от жюри и 251 от зрителей) оказалась Франция, которую представляла Барбара Прави.
На четвертом с 378 баллами (198 от жюри и 180 от зрителей) – Исландия (группа Da∂i Freyr og Gagnamagni∂).
Выступление только этой страны показывали в записи, потому что у двух членов делегации выявили коронавирус. Группа Go_A замкнула пятерку лидеров, в общем получив 364 балла – кроме зрительских 267-ми, еще 97 от национального жюри.
Напомним, Европейский вещательный союз отказался принимать на конкурс песню от Беларуси, объяснив это тем, что композиция нарушает принципы неполитического характера мероприятия.
Выступление группы Go_A, которая представляла Украину на 65-м песенном конкурсе Евровидение-2021 в нидерландском Роттердаме, был одним из лучших, которые полюбили зрители. Ведь по итогам именно их голосования украинцы стали вторыми.
Maneskin (Италия)
Maneskin (Италия) – 318 баллов;
Go_A (Украина) – 267 баллов;
Барбара Прави (Франция) – 251 балл.
На этот раз победитель – Италия, которую представлял Maneskin, набрав 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей). На втором месте с 499 баллами (248 от жюри и 251 от зрителей) оказалась Франция, которую представляла Барбара Прави.
На четвертом с 378 баллами (198 от жюри и 180 от зрителей) – Исландия (группа Da∂i Freyr og Gagnamagni∂).
Выступление только этой страны показывали в записи, потому что у двух членов делегации выявили коронавирус. Группа Go_A замкнула пятерку лидеров, в общем получив 364 балла – кроме зрительских 267-ми, еще 97 от национального жюри.
Напомним, Европейский вещательный союз отказался принимать на конкурс песню от Беларуси, объяснив это тем, что композиция нарушает принципы неполитического характера мероприятия.