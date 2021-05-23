Выступление группы Go_A, которая представляла Украину на 65-м песенном конкурсе Евровидение-2021 в нидерландском Роттердаме, был одним из лучших, которые полюбили зрители. Ведь по итогам именно их голосования украинцы стали вторыми.

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В общем наша страна заняла пятое место, а победителем определили группу Maneskin от Италии. Такими были результаты финала конкурса, который состоялся 22 мая.

Maneskin (Италия) Maneskin (Италия) – 318 баллов;

Go_A (Украина) – 267 баллов;

Барбара Прави (Франция) – 251 балл. На этот раз победитель – Италия, которую представлял Maneskin, набрав 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей). На втором месте с 499 баллами (248 от жюри и 251 от зрителей) оказалась Франция, которую представляла Барбара Прави. На четвертом с 378 баллами (198 от жюри и 180 от зрителей) – Исландия (группа Da∂i Freyr og Gagnamagni∂). Выступление только этой страны показывали в записи, потому что у двух членов делегации выявили коронавирус. Группа Go_A замкнула пятерку лидеров, в общем получив 364 балла – кроме зрительских 267-ми, еще 97 от национального жюри. Напомним, Европейский вещательный союз отказался принимать на конкурс песню от Беларуси, объяснив это тем, что композиция нарушает принципы неполитического характера мероприятия.