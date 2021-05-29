В пятницу, 28 мая, в Николаеве стартовал «Чилдрен кинофест». Восьмой фестиваль киноискусства проходит одновременно в 20 областях Украины.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

На протяжении недели в кинотеатре «Родина» будут идти сеансы детского кино. «Чилдрен Кинофест» — ежегодный международный фестиваль искусства кино для детей и подростков, который знакомит молодую украинскую аудиторию как с новейшими европейскими лентами, так и с мировой киноклассикой. Ежегодный фильм-победитель фестиваля определяется путем прямого голосования зрителей — на входе в кинотеатр каждый посетитель получает бюллетень, с помощью которого оценивает фильм.

В 2020 году фестиваль состоялся онлайн. Гран-при по итогам зрительского голосования в 2020 году получила приключенческая лента «Фокстер и Макс» Анатолия Матешко. В конкурсе короткометражных фильмов, снятых детьми, лучшей работой признан «История Нечто», реж. Василиса Найденова, Всеволод Неймырок, 8 лет / 3 мин. / Харьков.

Ранее в Николаеве прошел экологический фестиваль «ЭКОм», в парке «Дубки», по случаю Международного дня биологического разнообразия.