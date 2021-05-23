В Николаеве прошел экологический фестиваль «ЭКОм», в парке «Дубки», по случаю Международного дня биологического разнообразия.

Об этом сообщила один организаторов Ольга Криницкая в Facebook.

В 2000 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о биологическом разнообразии. Организаторы рассказали, что хотели напомнить о необходимости сохранения биоразнообразия.

— Десять команд по пять человек в двух забегах соревновались в веселых экологических эстафетах, которые закончились плогингом - популярным движением, созданный в Швеции. Это движение способствует сбору мусора во время бега, а также гребли, скейтбординга, велопрогулок. Это все для того, чтобы сделать что-нибудь для нашей окружающей среды и здоровья, - написала Ольга Криницкая.

Все участники соревнований были награждены медалями и эко браслетами. Всего в фестивале приняли участие 200 человек, среди которых были воспитанники шестнадцати спортивных школ, и неравнодушные жители города.

— Участники фестиваля также приняли участие в развлекательных игр, конкурса рисунков мелом, викторин "Эрудит-екотурнир, выставке фотографий - это развлекательно-обучающий комплекс мероприятий, направленный на создание тренда - экологического отношения к родному городу, - добавила Ольга Криницкая.

Напомним, инициативная группа жителей микрорайонов Лески и Намыв попросила городскую власть перенести за пределы Николаева маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.



