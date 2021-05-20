Инициативная группа жителей микрорайонов Лески и Намыв попросила городскую власть перенести за пределы Николаева маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

Об этом в четверг, 20 мая, в ходе сессии горсовета Николаева рассказала Инна Терлецкая, одна из организаторов акции по сбору подписей против «Экотранса», - передает корреспондент НикВести.

Она обратилась к депутатам с предложением решать самим, за какие финансы это будет сделано.

— Не один раз наша инициативная группа была на земельной комиссии. Ответ на вопрос о расторжении договора аренды земли за нарушение экологического законодательства предприятию «Гарант-Н», конечный бенефициарий которого гражданин Кормышкин, мы не получили. Труба-загрязнитель, из которой вытекала химия, принадлежит «Экотрансу». Сплошные нарушения экологического законодательства зафиксированы Экоинспекцией. Власть не в состоянии заставить завод выплатить экологические нормы. Хочу сделать ударение на том, что сейчас рассматриваются детальные планы территорий, план Намыв и Лески-2. Этот завод стоит в непосредственной близости к спальному району. Завод создает неблагоприятные условия для жизни и здоровья людей. Рядом роддом, детсады, госпиталь. Мы требуем вынести завод за пределы города, - сказала Инна Терлецкая.

На это депутат Максим Невенчанный сказал, что любое предприятие так или иначе приносит неудобство жителям, мол, из-за этого нельзя закрывать «одно из немногих работающих предприятий»

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что если бы проблема с «Экотрансом» была в зоне ответственности городской власти, то он бы подписал распоряжение о закрытии завода до того момента, пока там не заменят очистные фильтры.

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

22 октября 2020 года в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны маслозавода, на предприятии прошли обыски.

Также специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».

В свою очередь, заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.

Кроме этого, глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.

Также, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

При этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс неизвестной жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.