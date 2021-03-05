Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что если бы проблема с «Экотрансом» была в зоне ответственности городской власти, то он бы подписал распоряжение о закрытии завода до того момента, пока там не заменят очистные фильтры.

Такое мнение городской голова выразил в ходе прямого эфира в соцсетях в четверг, 4 марта, пишут НикВести.

Александр Сенкевич также добавил, что депутаты Николаевского горсовета планируют вынести данный вопрос на сессию и привлечь к нему внимание на всеукраинском уровне.

— Если бы проблема решалась городскими властями, то мы бы просто закрыли завод. Я бы своим распоряжением как городской голова закрыл бы завод и пока бы там не восстановили нормальные фильтры и все остальное, то у нас бы никто этот завод не открыл. Но так как у нас не Техас и не, скажем, патриархат, то сегодня, к сожалению, есть специальные орган, которые должны проверять. Поэтому давайте не просто кричать «помогите», а конкретно работать в направлении того, чтобы решить эту проблему, а не просто поднять. Я думаю, что в ближайшее время некоторые депутаты городского совета выступят с предложением обратиться в органы, которые должны этим заниматься и обратить на это внимание, может быть, на всеукраинском уровне, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

22 октября 2020 года в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны маслозавода, на предприятии прошли обыски.

Также специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».

В свою очередь, заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.

Кроме этого, глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.

Также, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

При этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс неизвестной жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.