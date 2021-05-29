Николаевская бизнесвумен, владелица сети оружейных магазинов «Охота» Татьяна Яшкина заняла третье место в конкурсе «Mrs. Ukraine International — 2021».

Фотографии она опубликовала на своей странице в Facebook.

Также она получила титул «Мисс Украина Личности» и стала Королевой Украины ювелирного бренда КАМЕЯ.

«Стала Королевой Украины ювелирного национального бренда КАМЕЯ. Получила титул Мисс Украина Личности. Все свои награды, я посвящаю Вам мои любимые! Вы моя армия и самая настоящая искренняя поддержка! Я не останавливаюсь, увидимся на обзорах оружия и прямых эфирах. Люблю Вас — Ваша Яша», — написала она.

Перед одним из выходов на сцену Татьяна Яшкина в шутку заявила, что будет стрелять. Так она отреагировала на то, что кто-то трогал ее платье. Видео она опубликовала у себя в stories в Instagram.

«Я ж стрелять буду, если там на сцене (тронут, — прим.). Я предупредила, не играйте со мной», — сказала она.

Международный конкурс красоты «Mrs. International» — один из самых престижных и известных конкурсов, который проводится ежегодно в США при поддержке правительства страны на протяжении более 30 лет. В Киеве выбирали Победительницу-Королева, которая представит Украину в Америке.

Напомним, конкурс «Мисс Украина-2021» состоится в октябре во Дворце «Украина».