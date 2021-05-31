Том из 31 рукописного стихотворения Эмили Бронте с карандашными исправлениями Шарлотты Бронте выставляется на аукцион Sotheby’s. Рупопись оценили от 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч фунтов стерлингов.
Об этом передает LitHub.
Рукопись сыграла решающую роль в публичной писательской карьере сестер Бронте; Шарлотта наткнулась на стихи и убедила Эмили опубликовать их, запустив писательскую карьеру сестер Бронте.
В предисловии к книге «Грозовой перевал» Шарлотты 1850 года она пишет о «случайно засветившемся томе стихов, написанном почерком моей сестры Эмили».
— Я посмотрела на нее, и меня охватило нечто большее, чем удивление — глубокое убеждение, что это были не обычные излияния и совсем не те стихи, которые обычно пишут женщины. Мне они показались сжатыми и лаконичными, энергичными и искренними. На мой слух, у них тоже была своеобразная музыка — меланхолическая и возвышающая, — вспоминала Шарлотта Бронте.
Хотя ученые знали о рукописи, многие полагали, что она потеряна для истории. Доктор Габриэль Хитон, специалист Sotheby’s по английской литературе и историческим рукописям, обрадовался находке.
— Я постоянно работаю с литературными рукописями, и Эмили Бронте не из тех, кого вы ожидаете увидеть, потому что так мало ее рукописей сохранилось. Так что иметь что-то подобное просто возбуждает воображение, — отметил специалист.
Напомним, вся семья Бронте скончалась в раннем возрасте. Официально все они страдали туберкулезом или его осложнениями, а по романтической легенде умерли от горя друг о друге. Однако исследователи выяснили, что они всю жизнь пили воду, отравленную местным кладбищем.
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Том из 31 рукописного стихотворения Эмили Бронте с карандашными исправлениями Шарлотты Бронте выставляется на аукцион Sotheby’s. Рупопись оценили от 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч фунтов стерлингов.
Об этом передает LitHub.
Рукопись сыграла решающую роль в публичной писательской карьере сестер Бронте; Шарлотта наткнулась на стихи и убедила Эмили опубликовать их, запустив писательскую карьеру сестер Бронте.
В предисловии к книге «Грозовой перевал» Шарлотты 1850 года она пишет о «случайно засветившемся томе стихов, написанном почерком моей сестры Эмили».
— Я посмотрела на нее, и меня охватило нечто большее, чем удивление — глубокое убеждение, что это были не обычные излияния и совсем не те стихи, которые обычно пишут женщины. Мне они показались сжатыми и лаконичными, энергичными и искренними. На мой слух, у них тоже была своеобразная музыка — меланхолическая и возвышающая, — вспоминала Шарлотта Бронте.
Хотя ученые знали о рукописи, многие полагали, что она потеряна для истории. Доктор Габриэль Хитон, специалист Sotheby’s по английской литературе и историческим рукописям, обрадовался находке.
— Я постоянно работаю с литературными рукописями, и Эмили Бронте не из тех, кого вы ожидаете увидеть, потому что так мало ее рукописей сохранилось. Так что иметь что-то подобное просто возбуждает воображение, — отметил специалист.
Напомним, вся семья Бронте скончалась в раннем возрасте. Официально все они страдали туберкулезом или его осложнениями, а по романтической легенде умерли от горя друг о друге. Однако исследователи выяснили, что они всю жизнь пили воду, отравленную местным кладбищем.