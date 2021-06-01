Николаевцев приглашают присоединиться к вокальному флешмобу на Соборной площади, который проведут к 30-й годовщине Независимости.

Об этом сообщает управление культуры Николаевского горсовета.

На главной площади города пройдут съемки художественной акции «Гимн Украины». Больше 100 профессиональных и любительских, детских и взрослых творческих коллективов, а также отдельных исполнителей города и области споют Государственный гимн, поддержав общенациональную творческую акцию по случаю 30-летия Независимости Украины.

«Дорогие николаевцы! Приглашаем и вас присоединиться к такому знаковому историческому событию и стать его участником! Обязательно надевайте вышиванку и присоединяйтесь к большому творческому обществу!», — отметили в управлении.

Акция состоится 5 июня в 10:30. Сбор у входа в выставочный зал Николаевского городского дворца культуры и искусств по ул. Соборной (между ул. Адмиральской и ул. Никольской).

Напомним, что в связи со флешмобом с 22:00 следующей пятницы, 4 июня, до 22:00 субботы, 5 июня, в центре города будет частично ограничено движение.