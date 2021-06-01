Бразильский художник Эдуардо Срур известен на весь мир своими проектами, посвященными защите окружающей среды. А недавно он воспроизвел работы известных мастеров с помощью использованных клочков полиэтилена, собранных в реках и на улицах родного Сан-Паулу.

Об этом сообщает портал «Вокруг света. Украина».

47-летний художник осуществил множество проектов, призванных привлечь внимание к проблемам экологии. Он часто рассматривал городское пространство как свою основную творческую лабораторию. А когда началась пандемия, Эдуардо большую часть времени стал посвящать работе в студии.

На своей последней выставке он удивил публику копиями работ Пикассо, Ван Гога, Моне, Хокусая, Мунка, Уорхола и других прославленных художников. Материалом для создания реплик послужили использованные полиэтиленовые пакеты.

Таким образом художник высказал свой протест против загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. Ведь пластик сегодня, по словам Эдуардо, «доминирует над всем и всеми».

Ранее художник сделал немало так называемых «городских интервенций». Эти творческие проекты должны были повысить осведомленность общества о проблемах экологии.

Его известная работа «Лагерь ангелов» демонстрировалась на фасаде крупнейшего заброшенного госпиталя Южной Америки в Сан-Паулу (2004). Срур получил награды за свои работы в Музее современного искусства Параны (2002) и Художественном музее Санта-Катарины (2002). Выставлялся в публичном пространстве Парижа и проектировал светские здания во французском городе Мец (2005).

С 2005 по 2008 год участвовал в выставках в Швейцарии, Англии, Словакии, Германии, Испании, Нидерландах, Хорватии и на Кубе.

Напомним, большинство парламентариев Верховной Рады запретили оборот пластиковых пакетов в Украине, переход обусловлен экологическими причинами.