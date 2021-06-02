В Великобритании группа книжных магазинов, в которых продаются потертые и истрепанные книги, начнет платить деньги писателям, произведениями которых они торгуют.

Об этом передает Guardian.

Организатор Уильям Прайор, основатель Bookbarn International, одного из крупнейших магазинов подержанных книг в Англии заявил, что решил по праву воздать тем, кому он обязан успехом и работой.

— Я был озадачен тем, что авторы, те самые люди, которые создают сырье для нашего бизнеса, не получают никакой выгоды, — говорит создатель инициативы.

Мужчина стал партнером World of Books Group, еще одного розничного продавца подержанных книг в Великобритании, чтобы создать AuthorShare, добровольный фонд роялти, который в настоящее время составляет 200 тысяч фунтов стерлингов. Роялти будут выплачиваться через Общество по лицензированию и сбору авторских прав.

Поскольку это добровольная инициатива, ее успех будет зависеть от того, сколько продавцов подержанных книг готовы сократить хотя бы небольшую часть и без того незначительной прибыли. Но поскольку рынок подержанных книг существенно вырос за последнее десятилетие, по мере того, как крупные магазины выясняют, что такое онлайн-розница, суммы гонораров имеют все шансы возрости.

— Ценность книги превышает стоимость бумаги, на которой она напечатана, поэтому приятно видеть, что первоначальные создатели увидят некоторую выгоду, когда их работа найдет нового читателя. То, что эта схема возникла в результате партнерства частных компаний, которые просто считают, что это правильно, очень обнадеживает, — говорит писательница Джоанн Харрис.

Напомним, центр защиты древних книг Тибета загрузил на официальный сайт более двадцати тысяч рукописей, древних книг и документов. Пользователи могут искать, копировать и скачивать их полностью бесплатно.