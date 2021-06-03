Песня «Шум», с которой группа Go_A представляла Украину на конкурсе «Евровидение-2021», попала в чарт Billboard.

Об этом сообщается на сайте Billboard, передает Укринформ.

Это первая в истории чарта украиноязычная песня. Композиция сейчас занимает 80-ю строку.

Как известно, выступление группы Go_A, которая представляла Украину на 65-м песенном конкурсе Евровидение-2021 в нидерландском Роттердаме, был одним из лучших, которые полюбили зрители. Ведь по итогам именно их голосования украинцы стали вторыми.