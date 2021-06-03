Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким объявил 2021 год годом Томаса (Фомы) Кобле, в честь которого названо село Коблево.
Об этом свидетельствует его распоряжение № 303-р, опубликованное на сайте ОГА.
Виталий Ким распорядился провести ряд мероприятий по этому случаю:
Фома Александрович Кобле (Томас Кобли) — генерал-майор российского императорского войска, военный комендант и градоначальник Одессы при императоре Александре I, предводитель дворянства Одессы и Херсонской губернии. Англичанин по происхождению, принявший гражданство Российской империи.
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Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким объявил 2021 год годом Томаса (Фомы) Кобле, в честь которого названо село Коблево.
Об этом свидетельствует его распоряжение № 303-р, опубликованное на сайте ОГА.
Виталий Ким распорядился провести ряд мероприятий по этому случаю:
Фома Александрович Кобле (Томас Кобли) — генерал-майор российского императорского войска, военный комендант и градоначальник Одессы при императоре Александре I, предводитель дворянства Одессы и Херсонской губернии. Англичанин по происхождению, принявший гражданство Российской империи.
Ранее сообщалось, что мэра Вознесенска попросили создать условия для посещения туристами саркофага Герштенцвейга.