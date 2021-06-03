Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким объявил 2021 год годом Томаса (Фомы) Кобле, в честь которого названо село Коблево.

Об этом свидетельствует его распоряжение № 303-р, опубликованное на сайте ОГА.

Виталий Ким распорядился провести ряд мероприятий по этому случаю:

областную акцию «Лето начинается в Коблево» на территории Украинки, Анатольевки и Коблево в июне

презентацию книги «Томас (Фома) Кобле», переиздание серии «Легендарные имена» в июне

пленэры для художников и фотохудожников на территории Украинки, Анатольевки, Коблево в июне и сентябре

фотовыставку креативной молодежи «Мое ощущение Украинского юга» (село Коблево, город Николаев) ко Дню туризма в сентябре-ноябре

рекламно-информационный тур «Британцы, которые строили Украинский Юг» в июне

международную научно-практическую конференцию «Британцы, которые строили Украинский Юг» в ноябре

обустроить парк памяти Кобле на территории села Анатольевка Коблевской ТГ до конца сентября 2021 года

Фома Александрович Кобле (Томас Кобли) — генерал-майор российского императорского войска, военный комендант и градоначальник Одессы при императоре Александре I, предводитель дворянства Одессы и Херсонской губернии. Англичанин по происхождению, принявший гражданство Российской империи.

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