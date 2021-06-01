Глава общественной организации «Сила села» Александр Максименко считает, что саркофаг Герштенцвейга, который находится в Вознесенске, может привлечь новых туристов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Всего в нескольких метрах от трассы с многомилионным потоком туристов находиться одна из крутейших достопримечательностей города Вознесенска — саркофаг Герштенцвейга. Само месторасположение этого саркофага вызывает у туристов WOW-эффект, в самом центре города, посреди улицы Бориса Мозолевского у жилого дома и всего в нескольких метрах от трассы Н-24», — отметил Александр Максименко.

Он обратился к городскому голове Вознесенска с предложением «раскрыть туристический потенциал саркофага» — отреставрировать его и благоустроить территорию вокруг, установить указатели к объекту по трассе Н-24.

Даниил Александрович Герштенцвейг (нем. Daniel Waldemar Gerstenzweig-Enchminski; 1790—1848) был генералом, командующим артиллерий Гвардейского корпуса.

В 1835 году он стал управляющим военными поселениями на юге Украины, почти постоянно находясь в городе Вознесенске.

По его указанию разбивались парки и сады, загородные рощи, обсаживались деревьями и кустарниками улицы, писал историк Игорь Гаврилов на «Николаевском базаре».

По команде генерала скрупулезно подбирались и привозились в Вознесенск породы деревьев, которые быстро могли бы здесь прижиться. Кроме того, он показал себя грамотным инженером — ни одно здание в городе тогда не было построено без его деятельного участия (в том числе и Триумфальные ворота).

В 1848 году ему было поручено командование соединением из шести дивизий, которые по соглашению с турецким правительством были введены в автономные турецкие провинции — Молдавию и Валахию для подавления возникших беспорядков. Однако Даниил Александрович, очевидно, по объективным причинам, не успел быстро перебросить подчиненные ему войска через реку Прут. Время было упущено, избранное мятежниками «княжеское правление» в Валахии заявило об отмене российского протектората. Генерал был обвинен «доброжелателями» в задержке переправы войск, что привело его в тяжелое душевное состояние. Позже он был заменен другим военачальником и отправлен в отпуск.

Спустя время покончил с собой, его тело доставили в Вознесенск. Из-за самоубийства, церковь не могла похоронить его на городском кладбище, поэтому саркофаг находится в центре города, рядом с жилыми домами.

Напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов заявил, что предусмотренных в этом году бюджетом области 1,6 миллионов гривен на развитие туризма крайне мало.