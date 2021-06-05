Двухслойную икону Николая Чудотворца, которую нашли около мусорных баков в Очакове, отраставрировали и передали в местный храм.

Об этом пишет Очаковский портал.

В апреле икону обнаружил неизвестный мужчина и принес ее настоятелю местной церкви. Находка была в плохом состоянии: в нее забили гвозди, часть изображения закрасили, на лице Николая Чудотворца была содрана краска.

Фотографии находки выслали иконописцу-реставратору из Черноморска Инне Кузьминской. Она определила, что икону написали примерно в середине 19 века.

Однако при расчистке поврежденной центральной части иконы обнаружили дополнительное изображение, выполненное в технике, характерной для Средневековья. Отмечается, что похождение этого образа «нельзя разгадать на сто процентов».

— Сама доска липовая, ручной работы, без использования станка, что подтверждает ее довольно древнее происхождение. Скорее всего, икона была написана для храма, так как для семьи заказывать икону такого уровня было очень дорого. Икона вставлялась в хороший оклад и занимала почетное место в храме, — пишут в источнике.

Позже антиквар, возглавляющий Ассоциацию коллекционеров Санкт-Петербурга Владимир Воротилин определил точный возраст верхней иконы — 1860-е годы. Происхождение нижнего изображения осталось неизвестным.

30 мая находку передали настоятелю Свято-Николаевского кафедрального собора города Очакова.

Напомним, ученый из Швеции Торе Хальстрем решил подарить Украине картину «Святая Варвара» XVIII века неизвестного автора. Мощи святой хранятся в Киеве.