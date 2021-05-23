Ученый из Швеции Торе Хальстрем решил подарить Украине картину «Святая Варвара» XVIII века неизвестного автора. Мощи святой хранятся в Киеве.

Об этом рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает hromadske.

Картина, которая, вероятно, принадлежит кисти испанского художника, должна прибыть в конце мая. Сейчас она принадлежит гражданину Швеции, доктору медицины и философии, почетному профессору Сальгренской медицинской академии Гетеборгского университета Торе Хальстрему.

— Этот дар чрезвычайно символический для Украины, особенно во времена вооруженной агрессии РФ. Ведь Святая Варвара считается покровительницей артиллеристов, саперов, военных инженеров, ракетчиков, металлургов, горняков, шахтеров, — отмечает Александр Ткаченко.

Говорит, что картина у профессора с 1994 года, и решил он подарить ее Украине, поскольку именно в соборе Святого Владимира в Киеве хранятся мощи Святой Великомученицы Варвары.

Картину занесут в фонды одного из лучших собраний европейской живописи в Украине — Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко. Министр отмечает, что в этом также есть символизм, потому Варвара Ханенко уважала свою покровительницу — Святую Варвару — и собирала художественные произведения с ее изображением.

— Украина высоко ценит намерение профессора Торе Хальстрема и выражает слова искренней благодарности за такой благородный поступок. При атрибуции и экспонировании картины «Святая Варвара» будет указано имя дарителя», — подчеркнул глава Минкульта.

Кроме того, к юбилею провозглашения независимости Украины в страну доставят оригинальную Конституцию, написанную гетьманом Филиппом Орликом в 1710 году. Это один из первых в истории документов подобной проработанности.