К юбилею провозглашения независимости Украины в страну доставят оригинальную Конституцию, написанную гетьманом Филиппом Орликом в 1710 году. Это один из первых в истории документов подобной проработанности.

Об этом сообщил глава дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба.

По словам министра иностранных дел, ценный документ вернется на родную землю впервые за три столетия.

— Впервые за 311 лет оригинал Конституции Филиппа Орлика попадет к Украинскому государству. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве — это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день, — отметил глава МИД.

Для временной экспозиции в Украине Швеция предоставила исторический документ, написанный латынью.

— Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине. И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами, — заявил Дмитрий Кулеба.

Кроме того, шведская сторона согласилась передать для выставки в Украине гетьманскую булаву, которая, по легенде, принадлежала Ивану Мазепа, а после его кончины символ власти принял Филипп Орлик.

Ранее НикВести сообщали, что профессор Прикарпатского университета Николай Кугутяк вместе с учеными со Львова нашли рукописную копию Киево-Печерского патерика, выполненную иеремонахом Скита Манявского Игнатием и датированную 17 веком.