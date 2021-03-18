Профессор Прикарпатского университета Николай Кугутяк вместе с учеными со Львова нашли рукописную копию Киево-Печерского патерика, выполненную иеремонахом Скита Манявского Игнатием и датированную 17 веком.

Об этом сообщил ректор Прикарпатского национального университета Игорь Цепенда в Facebook.

— Декан факультета истории, политологии и международных отношений, доктор исторических наук, профессор Прикарпатского университета Николай Кугутяк вместе с коллегами-историками в архивах Научной библиотеки Львовского национального университета имени Ивана Франко нашел рукописную копию Киево-Печерского патерика (XIII в.), выполненную иеремонахом Скита Манявского Игнатием и датированную 1619 годом, — сообщил Игорь Цепенда.

Он назвал эту находку «настоящей сенсацией» и пообещал в ближайшее время представить ее в университете.

— Считаю, тот факт, что этот памятник был в конце концов обнаружен после почти 10 лет поиска, не случайностью, а закономерным успехом исследователей, которые более 16 лет занимаются глубинным исследованием культурно-просветительской деятельности сакральных центров Украины эпохи позднего средневековья и нового времени, — отметил Игорь Цепенда.

Он убежден, что изучение находки будет побуждать к проведению новых научных исследований, которые помогут в изучении духовных святынь Украины.

Ранее израильские археологи нашли десятки фрагментов свитков двухтысячелетней давности, в них содержатся фрагменты библейских текстов. Артефакты смогут пролить свет на историю иудаизма и раннего христианства.