Израильские археологи нашли десятки фрагментов свитков двухтысячелетней давности, в них содержатся фрагменты библейских текстов. Артефакты смогут пролить свет на историю иудаизма и раннего христианства.

Об этом сообщает The New York Times.

Кусочки древнего текста обнаружили в рамках четырехлетнего израильского национального проекта по предотвращению дальнейшего разграбления древностей. Кроме элементов старинных писаний было обнаружено и множество других редких и исторических находок, в том числе большая плетеная корзина с крышкой, датируемая 8,5 тысячами лет до н.э. Возможно, она является самой древней неповрежденной корзиной в мире. Исследователи также нашли 6000-летний частично мумифицированный скелет ребенка, похороненного в позе эмбриона и завернутого в ткань.

— Команда пустыни проявила исключительное мужество, преданность делу и преданность цели, спустившись в пещеры, расположенные между небом и землей, — сказал директор управления древностей Израиля Исраэль Хассон.

Среди отысканных артефактов были древние стрелы и наконечники копий.

Свитки Мертвого моря, в основном обнаруженные в прошлом веке, содержат самые ранние известные копии частей почти всех книг еврейской Библии, написанные на папирусе и пергаменте. Они датируются третьим веком до нашей эры, до 21 столетия библейские и апокрифические тексты широко считались одними из самых значительных археологических открытий 20-го века. Засушливые условия Иудейской пустыни создали уникальную среду для естественного сохранения артефактов и органических материалов, которые обычно не выдержали бы испытания временем.

Ранее НикВести сообщали, что американский музей Библии убрал из экспозиции фрагменты того, что долгое время считали «свитками Мертвого моря». Тесты обнаружили, что манускрипты оказались подделками.