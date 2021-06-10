В Николаевской областной научной универсальной библиотеки презентовали книгу Степана Бандеры «Перспективы украинской революции».

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Инициатор проекта «Бадервовские чтения» Юрий Сиротюк рассказал, что первоначально эту книгу выдали за границей в 1978 году. В Украине впервые она была переиздана 20 лет спустя. Современную версию книги выдало издательство «Наш формат» за счет благотворительных пожертвований.

В книге есть именные и географические указатели, фотографии, дополнительные комментарии, диалектизмы и даже QR-коды.

— Мы привезли презентовать уникальное и интерактивное издание, где с помощью QR-кода можно услышать голос Степана Бандеры. Люди могут узнать об этом человека с первоисточника, сказал — Юрий Сиротюк.

Пока инициаторы выдали первый том, позже планируют издать еще 5.

Напомним, в марте, в немецком Мюнхене могилу украинского националиста и проводника ОУН Степана Бандеры облили неизвестным веществом.