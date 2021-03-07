В немецком Мюнхене могилу украинского националиста и проводника ОУН Степана Бандеры облили неизвестным веществом.
Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет Европейская правда.
«И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом», - написал украинский дипломат.
Посол призвал полицию найти и наказать виновных.
«Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки», - добавил посол, не объяснив, кого имеет в виду.
Это не первый случай вандализма на могиле Бандеры. В августе 2014 года неизвестные взорвали могилу. 20 ноября памятник восстановили.
В 2015 году на могиле также произошли несколько случаев вандализма. В 2018 году пропагандист Грэм Филипс сорвал флаги с могилы Степана Бандеры.
|
Медіаситуація на Миколаївщині у лютому: Доступ до інформації та акредитаційні картки до міськрадиКатерина Середа
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?Станислав Мартиросов
В немецком Мюнхене могилу украинского националиста и проводника ОУН Степана Бандеры облили неизвестным веществом.
Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет Европейская правда.
«И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом», - написал украинский дипломат.
Посол призвал полицию найти и наказать виновных.
«Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки», - добавил посол, не объяснив, кого имеет в виду.
Это не первый случай вандализма на могиле Бандеры. В августе 2014 года неизвестные взорвали могилу. 20 ноября памятник восстановили.
В 2015 году на могиле также произошли несколько случаев вандализма. В 2018 году пропагандист Грэм Филипс сорвал флаги с могилы Степана Бандеры.