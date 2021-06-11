В Саппоро, крупнейшем городе и административном центре японского острова Хоккайдо, открылся отель, круглосуточно предоставляющий доступ к книгам для клиентов.

Об этом сообщает издание Tokyo Time Out.

Lamp Light Books Hotel занимает девять этажей в центре города. На первом этаже расположено кафе, совмещенное с библиотекой, которая насчитывает около 4 000 тысяч книг. Посетители могут выбрать для чтения любую из них бесплатно.

Еду и напитки в кафе продают до 10 часов вечера, но само кафе работает круглосуточно — можно остаться там с книгой на ночь.

Постояльцы отеля могут взять полюбившуюся книгу в номер. Большинство номеров оборудованы в минималистическом стиле, но непременной деталью их интерьера являются полки для книг. Стоимость номера составляет 9 тысяч йен за одну ночь.

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