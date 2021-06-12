11 июня в Нью-Йорке объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2021 года. Победителем в номинации «Служение обществу» стала газета The New York Times. Награду получили за материалы о пандемии коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина.
один из авторов NYT Уэсли Моррис стал лауреатом премии в номинации «Критика» за свои статьи, посвященные расовому неравенству.
Газета Star Tribune из Миннеаполиса выиграла в номинации «Новостная журналистика». Именно там в мае прошлого года после задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд и где начались акции протеста движения BLM.
Мэтт Рошело, Вернал Коулман, Лаура Кримальди, Эван Аллен и Брендан Маккарти из Boston Globe стали лауреатами в номинации «Журналистские расследования».
Флоридская газета The Tampa Bay Times получила награду за освещение местных новостей, публиковавшая в 2020 году материалы о злоупотреблениях полиции в округе Паско.
Портал BuzzFeed стал обладателем премии за серию материалов, посвященных политике властей КНР в отношении уйгуров.
Reuters и The Atlantic получили награды в категории «Разъяснительные репортажи» за исследования о вердиктах федерального суда США и о коронавирусе.
Лучшей художественной книгой признан роман «Ночной сторож» Луизы Эрдрих, посвященной борьбе выселяемых со своих земель американских индейцев в 1950-х годах.
В номинации «Лучшая документальная» книга победу получил Дэвид Цуккино за произведение «Ложь Вилминтона», посвященное истории движения превосходства белой расы в США в конце XIX и начале XX веков.
Напомним, в прошлом году статьи о режиме Путина и убийстве в Украине получили Пулитцеровскую премию.
11 июня в Нью-Йорке объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2021 года. Победителем в номинации «Служение обществу» стала газета The New York Times. Награду получили за материалы о пандемии коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина.
один из авторов NYT Уэсли Моррис стал лауреатом премии в номинации «Критика» за свои статьи, посвященные расовому неравенству.
Газета Star Tribune из Миннеаполиса выиграла в номинации «Новостная журналистика». Именно там в мае прошлого года после задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд и где начались акции протеста движения BLM.
Мэтт Рошело, Вернал Коулман, Лаура Кримальди, Эван Аллен и Брендан Маккарти из Boston Globe стали лауреатами в номинации «Журналистские расследования».
Флоридская газета The Tampa Bay Times получила награду за освещение местных новостей, публиковавшая в 2020 году материалы о злоупотреблениях полиции в округе Паско.
Портал BuzzFeed стал обладателем премии за серию материалов, посвященных политике властей КНР в отношении уйгуров.
Reuters и The Atlantic получили награды в категории «Разъяснительные репортажи» за исследования о вердиктах федерального суда США и о коронавирусе.
Лучшей художественной книгой признан роман «Ночной сторож» Луизы Эрдрих, посвященной борьбе выселяемых со своих земель американских индейцев в 1950-х годах.
В номинации «Лучшая документальная» книга победу получил Дэвид Цуккино за произведение «Ложь Вилминтона», посвященное истории движения превосходства белой расы в США в конце XIX и начале XX веков.
Напомним, в прошлом году статьи о режиме Путина и убийстве в Украине получили Пулитцеровскую премию.