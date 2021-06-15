12-13 июня в очередной раз состоялся масштабный Всеукраинский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Николаевские зори», организаторами которого выступили Министерство культуры и информационной политики Украины, Управление культуры, национальностей и религий облгосадминистрации, а также Николаевский областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы.
Об этом сообщает пресс-служба НОЦНТ.
Данное мероприятие направлено на развитие национальной культуры и духовности, популяризацию хореографического искусства различных жанров среди детей и молодежи и установления дружеских отношений между творческими коллективами других регионов Украины.
В этом году к участию в фестивале-конкурсе присоединились почти 135 лучших хореографических коллективов, а это более 2000 человек разного возраста и стилей исполнения из Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областей.
Директор фестиваля, директор областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы, заслуженная артистка Украины Наталья Баштовая рассказала:
— Участники представляли свое творчество в восьми возрастных категориях, а также в двенадцати номинациях: народная, классическая, эстрадная, бальная, современная, спортивная, детская хореография, народная стилизация, хореографическо-вокальная, хореографическо-инструментальная композиции, авторская постановка и свободная интерпретация. В течение конкурсной программы царила теплая, позитивная атмосфера и участники поразили зажигательными танцами, удивляли разнообразием костюмов и своей исполнительским мастерством.
Отмечается, что все коллективы показали себя на высоком уровне, его оценивало жюри, в которое вошли лучшие хореографы Украины.
Обладателями Гран-при стали:
Победителей наградили дипломами, кубками и памятными подарками. Мероприятие состоялось при соблюдении всех карантинных требований.
12-13 июня в очередной раз состоялся масштабный Всеукраинский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Николаевские зори», организаторами которого выступили Министерство культуры и информационной политики Украины, Управление культуры, национальностей и религий облгосадминистрации, а также Николаевский областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы.
Об этом сообщает пресс-служба НОЦНТ.
Данное мероприятие направлено на развитие национальной культуры и духовности, популяризацию хореографического искусства различных жанров среди детей и молодежи и установления дружеских отношений между творческими коллективами других регионов Украины.
В этом году к участию в фестивале-конкурсе присоединились почти 135 лучших хореографических коллективов, а это более 2000 человек разного возраста и стилей исполнения из Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областей.
Директор фестиваля, директор областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы, заслуженная артистка Украины Наталья Баштовая рассказала:
— Участники представляли свое творчество в восьми возрастных категориях, а также в двенадцати номинациях: народная, классическая, эстрадная, бальная, современная, спортивная, детская хореография, народная стилизация, хореографическо-вокальная, хореографическо-инструментальная композиции, авторская постановка и свободная интерпретация. В течение конкурсной программы царила теплая, позитивная атмосфера и участники поразили зажигательными танцами, удивляли разнообразием костюмов и своей исполнительским мастерством.
Отмечается, что все коллективы показали себя на высоком уровне, его оценивало жюри, в которое вошли лучшие хореографы Украины.
Обладателями Гран-при стали:
Победителей наградили дипломами, кубками и памятными подарками. Мероприятие состоялось при соблюдении всех карантинных требований.