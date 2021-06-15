12-13 июня в очередной раз состоялся масштабный Всеукраинский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Николаевские зори», организаторами которого выступили Министерство культуры и информационной политики Украины, Управление культуры, национальностей и религий облгосадминистрации, а также Николаевский областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы.

Об этом сообщает пресс-служба НОЦНТ.

Данное мероприятие направлено на развитие национальной культуры и духовности, популяризацию хореографического искусства различных жанров среди детей и молодежи и установления дружеских отношений между творческими коллективами других регионов Украины.

В этом году к участию в фестивале-конкурсе присоединились почти 135 лучших хореографических коллективов, а это более 2000 человек разного возраста и стилей исполнения из Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областей.

Директор фестиваля, директор областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы, заслуженная артистка Украины Наталья Баштовая рассказала:

— Участники представляли свое творчество в восьми возрастных категориях, а также в двенадцати номинациях: народная, классическая, эстрадная, бальная, современная, спортивная, детская хореография, народная стилизация, хореографическо-вокальная, хореографическо-инструментальная композиции, авторская постановка и свободная интерпретация. В течение конкурсной программы царила теплая, позитивная атмосфера и участники поразили зажигательными танцами, удивляли разнообразием костюмов и своей исполнительским мастерством.

Отмечается, что все коллективы показали себя на высоком уровне, его оценивало жюри, в которое вошли лучшие хореографы Украины.

Обладателями Гран-при стали:

Образцовый ансамбль современного танца «Жемчужина» Николаевского городского дворца культуры «Корабельный»;

Народный хореографический коллектив «PREMIUM» Березнеговатского дома культуры;

Образцовый ансамбль современного танца «Пасадена» КПК «Областной дворец культуры», Николаев;

Народный ансамбль танца «Сюрприз» Николаевского городского дворца культуры «Молодежный»;

Народный ансамбль танца «Каприз» Николаевского городского дворца культуры «Молодежный»;

Арт-балет «Маргарита», Николаев.

Образцовый ансамбль народного танца «Радость» управления образования и по гуманитарным вопросам Очаковского городского совета;

Образцовый ансамбль танца «Юнги» КПК «Областной дворец культуры»;

«Народный художественный коллектив» ансамбль танца «Родничок» Дворца творчества учащихся Николаев;

Народный художественный коллектив системы образования и науки Украины театр танца «Веночек», Херсон;

Народный ансамбль бального танца «Вдохновение» Дворца культуры «Энергетик», Южноукраинск;

«Народный художественный коллектив» ансамбль классического танца «Дивертисмент» Дворца творчества учащихся Николаев;

Карина Бабак — Баштанский городской дом культуры.

Победителей наградили дипломами, кубками и памятными подарками. Мероприятие состоялось при соблюдении всех карантинных требований.