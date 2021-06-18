В Муниципальной выставочном зале в пятницу, откроется выставка современной книжной иллюстрации, где свои работы представят три николаевские художницы.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Искусствовед Александра Филоненко рассказал, что выставка — знаковое событие для Николаева.

— Женщины могут показать как могут работать в достаточно сложном жанре — делать книжные иллюстрации. Потому что этот жанр требует самодисциплины и определенный уровень знаний, — сказала Александра Филоненко.

Свои работы широкой аудитории представят три николаевские хужожницы: Светлана Чабанова, Татьяна Кручинина и Анна Сурган.

Всего организаторы выставки планируют показать 63 работ художниц.

Кроме того, на выставке свою книгу также презентует и сама искусствовед Александра Филоненко под названием «Арабески и Сны».

Открытие выставки состоится в пятницу, 18 июня, в Муниципальной выставочном зале по адресу: ул. Никольская, 54, в 17.00.

Напомним, недавно в Николаевском областном институте последипломного педагогического образования открылась фотовыставка «Волнительный мир», авторами работ являются студенты.