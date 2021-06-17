В Николаевском областном институте последипломного педагогического образования открылась фотовыставка «Волнительный мир». Работы выполнены в разных жанрах.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Фотовыставку представили студенты Николаевского высшего профессионального училища технологий и дизайна.

Студенты готовились к фотовыставке полтора года. Каждый сделал от 5 до 7 фотографий и лучшие из них попали на выставку. Всего таких работ было представлено 60.

Первую подобную фотовыставку Николаевское училище технологий и дизайна организовало еще в 2017 году.

Из-за пандемии в прошлом году выставки не было.

Отмечается, что специальность «Фотограф» появилась в училище лишь в 2011 году.

Фотовыставка «Волнительный мир» продлится до 29 июня. Вход свободный.

Напомним, В Николаевском муниципальном зале прошла ярмарка-выставка ручных работ «Арт-Нико».