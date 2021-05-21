Фото Ольга Волкова. Facebook

В Николаевском муниципальном зале по улице Соборной открылась выставка-ярмарка «Арт-Нико», посмотреть на работы мастеров горожане смогут на протяжении нескольких дней.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Мастерица Наталья Агеева изготовлиивает свои работы из ваты и клея, а потом раскрашивает их акрилом. Женщина занимается этим чуть больше года. Говорит, что на изготовление одной куклы у нее уходит несколько недель, а стоимость изделия варьируется от 400 до 1500 гривен.

— Первой моей работой стал снеговик, казалось, что может быть проще, да. И дальше уже остановиться не могла. Мои фигуры такие сказочные, мне нравятся вот такие фильмы просто, - отмечает Наталья Агеева.

На выставке также представили работы детей с аутизмом, которыми занимается общественная организация «Намисто друзів». На протяжении года, с момента начала карантина, дети изготовили разную посуду. Средства от продажи этих работ пойдут на развитие инклюзивной гончарной.

В целом в ярмарке участвует 23 николаевских мастеров и общественных организаций.

Выставка будет работать с 10.00 до 18.00 до воскресенья, 23 мая.

Напомним, во вторник, 18 мая, Николаевский областной художественный музей имени В. В. Верещагина представил коллекцию картин народного художника Украины Андрея Антонюка. В его экспозиции презентовали как работы из фонда музея, так и картины из частных собраний.