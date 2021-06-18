В Николаевском областном музее им. В.В. Верещагина открылась выставка детского творчества «Наш край. Страницы истории».

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Начиная с 1992 года, Николаевский областной музей им. В.В. Верещагина, раз в два года устраивает выставку детского творчества.

В этом году на выставку прошли со всего региона 136 работ. Рисунки детей разделили на 3 возрастные категории: младшая группа с 7 до 9 лет, средняя 10-12 лет и старшая 13-15.

Жюри во главе с николаевским скульптором Инной Макушиной выбрали победителя в каждой категории: в младшей - Маргарита Новикова, в средней - Грета Лихачова, а среди старших - Елизавета Дудкина. Гран-при выставки взял Константин Карабут.

Проект также поддерживается морским специализированным портом «Ника-Тера».

Выставку детского творчества горожане могут увидеть до конца июня.

Напомним, недавно в Николаевском музее им. Верещагина прошла постоянная выставка работ народного художника Украины Андрея Антонюка.