Николаевский областной художественный музей им. В.В. Верещагина открывает постоянно действующий зал произведений Народного художника Украины, лауреата Национальной премии им. Т. Шевченко Андрея Антонюка (1943 — 2013).

Об этом сообщили в музее.

Андрей Антонюк был одним из выдающихся николаевских художников. Он родился 13 октября 1943 в Богополе (сейчас город Первомайск) Николаевской области. Учась в Первомайской школе № 17, занимался в художественной кружке под руководством Л. Островского. В 1962 году окончил Одесское государственное художественное училище им. М. Грекова. Работал в Мукачево на Закарпатье, затем в Одесском художественном фонде. С 1971 года жил в Николаеве.

«Выставочную деятельность художник начал еще в 60-е годы. И с самого начала произведения Антонюка не вписывались в узкие рамки официального соцреализма. Несмотря на это, в 1970 году молодого художника приняли в Союз художников УССР.

Его творческая деятельность тесно связана с Николаевским областным художественным музеем им В.В. Верещагина. Первая персональная выставка художника в Николаеве в 1987 году проходила в его стенах. И в дальнейшем музейные выставки неоднократно радовали николаевцев», — отметили в музее.

Любимым материалом художника была темпера и акварель. С помощью именно этих средств он воспроизводил на полотне картины, наполненные всеми цветами радуги.

«От произведений мастера поступает особый свет, они притягивают правдивостью, искренностью и открытостью. В творчестве преобладают народные мотивы, художественное осмысление исторического прошлого украинского народа, его нравственные искания. Художник привлекает символические, подсознательные образы, подчеркивающие его отношение к миру. Присущ художнику символизм, подчеркнутая народность, иконографические черты дают возможность открыть миру его собственную Вселенную. Отобразить тайну украинского наследия, где вместе существуют такие понятия как духовность, традиционные фольклорные обряды и христианская православная вера», — добавили в музее.

Андрей Антонюк положил начало существованию южноукраинской школы изобразительного искусства. А современные искусствоведы назвали стиль Андрея Антонюка символико-реалистичным украинским мифологизмом.

В экспозиции зала представлены работы из фонда Николаевского областного художественного музея им. В.В. Верещагина и картины из частных собраний. Экспозиция построена по хронологическому принципу — от работ 1970-х годов до 2013 года. Впервые, благодаря поддержке семьи художника и помощи со стороны Вадима Мерикова, широко представлены линогравюры и акварели художника. Таким образом создана уникальная экспозиция, демонстрирующая всю хронологию и все аспекты творческой деятельности художника.

Напомним, 23 декабря в Муниципальном выставочном зале состоялась презентация книги «Сто слов об Андрее Антонюке».

В 2018 году в Николаеве под патронатом Фонда Андрея Антонюка прошла выставка «Учитель! Кто мы?». На ней были представлены 60 работ 7 художников.