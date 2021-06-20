В Баварии 64-летний мужчина нашел в мусорном баке рядом с автобаном две старинные картины и передал их полиции. Искусствоведы изучили портреты и пришли к выводу, что это оригиналы произведений двух известных художников XVII века.

Об этом сообщила полиция, пишет hromadske cо ссылкой на западные СМИ.

По мнению экспертов, одна из картин — автопортрет итальянского художника Пьетро Беллотти (1625-1700), который улыбается. Датирована картина 1665 годом.

Белотти писал портреты представителей известных семей Венеции. Художнику позировал кардинал Пьетро Оттобони — вице-канцлер Святой Римской Церкви.

Напомним, двухслойную икону Николая Чудотворца, которую нашли около мусорных баков в Очакове, отреставрировали и передали в местный храм.