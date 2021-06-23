На базе Николаевского академического художественного русского драматического театра стартовала международная летняя школа «Театрон», на которую съехались участники с 6 городов Украины.

Об этом говорится в сюжете «Объектив» на канале НИС-ТВ.

В этом году летний театральный фестиваль «Театрон» пройдет в пятый раз в Николаеве.

Мероприятие проходит в двух местах одновременно: в Николаеве и в Очакове.

По словам директора Николаевского русского драмтеатра Артема Свистуна, взять участие в фестивале могут как профессиональные актеры, так и аматоры. Также он рассказал. что участники приехали в этом году из Харькова, Лисичанска (Луганская область), Киева, Днепра, Одессы, Херсона.

Фестиваль-форум «Театрон» продлится неделю, на протяжении которой, на участников программы ожидает разные мастер-классы. Кроме того, они смогут представить на сцене свои работы.

Напомним, недавно двое нетрезвых мужчин разрушили статую на фасаде Николаевского академического художественного русского драматического театра.