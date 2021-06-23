На базе Николаевского академического художественного русского драматического театра стартовала международная летняя школа «Театрон», на которую съехались участники с 6 городов Украины.
Об этом говорится в сюжете «Объектив» на канале НИС-ТВ.
В этом году летний театральный фестиваль «Театрон» пройдет в пятый раз в Николаеве.
Мероприятие проходит в двух местах одновременно: в Николаеве и в Очакове.
По словам директора Николаевского русского драмтеатра Артема Свистуна, взять участие в фестивале могут как профессиональные актеры, так и аматоры. Также он рассказал. что участники приехали в этом году из Харькова, Лисичанска (Луганская область), Киева, Днепра, Одессы, Херсона.
Фестиваль-форум «Театрон» продлится неделю, на протяжении которой, на участников программы ожидает разные мастер-классы. Кроме того, они смогут представить на сцене свои работы.
Напомним, недавно двое нетрезвых мужчин разрушили статую на фасаде Николаевского академического художественного русского драматического театра.
|
Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
На базе Николаевского академического художественного русского драматического театра стартовала международная летняя школа «Театрон», на которую съехались участники с 6 городов Украины.
Об этом говорится в сюжете «Объектив» на канале НИС-ТВ.
В этом году летний театральный фестиваль «Театрон» пройдет в пятый раз в Николаеве.
Мероприятие проходит в двух местах одновременно: в Николаеве и в Очакове.
По словам директора Николаевского русского драмтеатра Артема Свистуна, взять участие в фестивале могут как профессиональные актеры, так и аматоры. Также он рассказал. что участники приехали в этом году из Харькова, Лисичанска (Луганская область), Киева, Днепра, Одессы, Херсона.
Фестиваль-форум «Театрон» продлится неделю, на протяжении которой, на участников программы ожидает разные мастер-классы. Кроме того, они смогут представить на сцене свои работы.
Напомним, недавно двое нетрезвых мужчин разрушили статую на фасаде Николаевского академического художественного русского драматического театра.