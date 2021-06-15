Сегодня ночью двое нетрезвых мужчин разрушили статую на фасаде Николаевского академического художественного русского драматического театра.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Николаевской области.

Правонарушителей задержали по приметам, которые предоставили свидетели.

— Возле перекрестка улиц Спасская и Шнеерсона заметили двоих мужчин с явными признаками алкогольного опьянения, подпадающих под ориентировки. Мужчины не отрицали, что это именно они повредили здание. Они рассказали, что хотели сфотографироваться, но что-то пошло не так, — сказано в сообщении.

Патрульные передали 40-летнего и 30-летнего горожан следователем для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее в поселке Казанка Николаевской области вандалы разрушили несколько памятников и надгробных плит на кладбище.

Напомним, в ноябре прошлого года Управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации объявило тендер на капитальную реконструкцию здания академического художественного русского драматического театра.

Отметим, что фасад Николаевского академического русского драматического театра на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. В феврале 2018 года стало известно, что руководство учреждения попросило у Николаевского облсовета выделить 700 тысяч гривен на разработку научно-сметной документации для дальнейшего ремонта фасада.

Мэр Николаева Александр Сенкевич предложил депутатам городского и областного советов отремонтировать перед выборами здание академического русского драматического театра.

Реставрировать фасад Николаевского академического художественного русского драматического театра можно только при наличии проекта, а заниматься этим могут фирмы, имеющие специальную лицензию. Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказал директор театра Артем Свистун.