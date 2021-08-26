Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по гуманитарным вопросам Юрий Гранатуров заявил, что к концу 2022 года здание ДК «Строителей» возможно приобретут для размещения там областной филармонии.

Об этом он рассказал в программе «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

Планы по покупке здания дворца культуры Юрий Гранатуров оценивает, как вполне реальные.

— Это остается актуальным. Прошли переговоры. Все упиралось в некоторые моменты, связанные с ценной. Она должна быть адекватной согласно оценке этого здания, согласно формы оплаты. Мы считаем, что было бы лучше оформить это (покупку, — прим.) в виде лизинга, рассрочки и т.д. Сначала была одна цена, потом меньше, меньше, меньше. Я думаю, это абсолютно реальная ситуация, которая в 2022 году может стать реальностью, — заявил Юрий Гранатуров.

Он также отметил, что рядом с ДК «Строителей» ведется реконструкция сквера «Юных героев», где ранее была установлена 72-метровая стела с флагом Украины, запланирована реконструкция здания обсерватории. После комплексной реконструкции упомянутых объектов и размещения филармонии в здании ДК — это место может стать своего рода культурным центром города.

В частности, на реконструкцию обсерватории, по словам Юрия Гранатурова, облгосадминистрация планирует привлекать «культурную» субвенцию государства.

— Когда будет понятно, что со средствами. Может мы получим и государственную субвенцию, я бы сказал, культурную субвенцию. Есть у нас такой культурный фонд украинский. Все это реально, — сказал Юрий Гранатуров.

Он отметил, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким держит ситуацию на контроле. Юрий Гранатуров предполагает, что все озвученные областной властью планы «в полной мере, возможно» будут выполнены к концу следующего года.

— Думаю, до конца 2022 года этот вопрос в полной мере, возможно, будет решен. Не хочу вдаваться в финансово-экономические, технические тонкости. Никто от планов не отказывается. Мы движемся в этом направлении. Это позитивное движение, — сказал Юрий Гранатуров.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявлял, что в вопросе покупки здания ДК «Строителей» он заручился также поддержкой городского головы Николаева Александра Сенкевича.

Как сообщалось, 6 июля, после ремонта чаши запустили фонтан, который находится у ДК «Строителей».