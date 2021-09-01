Вчера, 31 августа, в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре рассказали об открытии нового театрального сезона.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Во время пресс-конференции подвели итоги пятого летнего театрального сезона, открыли пятый театральный сезон на малой сцене, а также четвертый театральный сезон на камерной сцене.

Спикерами выступили директор-художественный руководитель НАХРДТ Артем Свистун, режиссер-постановщик Константин Гроссман, режиссер-постановщик театральных квартирников Виктор Мозговой, руководитель литературно-драматургической части театра Сергей Гололобов, режиссер-постановщик Валерия Демченко, руководитель музыкальной части Екатерина Мирзоян, художник-постановщик Елена Рикусова и режиссер-постановщик Екатерина Богданова.

Артем Свистун упомянул об участии Николаевского драматического театра сразу в нескольких фестивалях. Это, в частности, Международный XXIII театральный фестиваль «Мельпомена Таврии», в рамках которого 4 сентября на сцене покажут художественную постановку «Homo Ludens», а 8 сентября гости из Хмельницка выступят в стенах русдрама с произведением «Ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці».

Позже, с 1 по 10 октября, пройдет XII открытый театральный фестиваль-конкурс «Homo Ludens». Там будет представлена как классическая, так и современная украинская драматургия. В ходе фестиваля Николаев посетят иностранные гости, а уже в первый день отгремит премьера спектакля «Гамлет» от театра из Ровно.

Директор передал слово Валерии Демченко, которая рассказала о спектакле в жанре триллер «Убиваем его?» драматурга Эдварда Радзинского, над постановкой которого работала команда русдрама.

— Спектакль будет разный, он будет многогранный, и, я думаю, очень красивый. И визуально, и красивый тем самым духовным миром, для которого люди приходят в театр. Ради очищения, катарсиса и интересной истории. Будет хороший саундтрек, поэтому приглашаем всех на премьеру 24, 25, 26 сентября. Мурашек по спине не обещаю, но предупреждаю, что могут быть, — поделилась Валерия Демченко.

Для николаевцев подготовили и неформальный квартирник с участием украинских писателей, а именно — Артемия Кирсанова и Сергея Дзюбы. Елена Рикусова, в свою очередь, анонсировала работу над новой художественной адаптацией «Чиполлино». Зрители увидят ее в декабре.

Кроме того, состоится визит театров из Грузии, Литвы и Молдовы, запланировано и подписание творческих меморандумов между театрами. На гастроли поедут и сотрудники русдрама — они посетят Каховку и Кривой Рог.

Ранее сообщалось, что аналог статуи на фасаде Николаевского академического художественного русского драматического театра, которую в июне разрушили двое нетрезвых мужчин, обойдется примерно в 50 тысяч гривен.