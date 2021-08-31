Аналог статуи на фасаде Николаевского академического художественного русского драматического театра, которую в июне разрушили двое пьяных мужчин, обойдется примерно в 50 тысяч гривен.

Об этом рассказал директор учреждения Артем Свистун в ходе пресс-конференции по случаю начала нового театрального сезона, передает корреспондент НикВести.

Как известно, инцидент случился в ночь на 15 июня. Директор напомнил, что правоохранители нашли нарушителей порядка по горячим следам и завели на них уголовное дело. Теперь в краткие сроки они должны предоставить русдраму аналогичную статую.

— Если не ошибаюсь, там где-то 50 тысяч гривен, художник делал экспертную оценку. Это возобновление, восстановление. Если аналогию не сделают, они (виновные, — прим.) должны будут возместить эти средства, — объяснил Артем Свистун.

Ранее Николаевская облгосадминистрация предложила депутатам облсовета перебросить 200 тысяч гривен из денег, выделенных на ремонт «Старофлотских казарм», на реконструкцию здания академического художественного русского драмтеатра.